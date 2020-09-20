شكرا لمتابعة خبر عن قرارات عاجلة يصدرها البنك المركزي .. ويضع هذه القواعد الرئيسية للتعامل مع شركات الصرافة في الجمهورية اليمنية(وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قرارات عاجلة يصدرها البنك المركزي .. ويضع هذه القواعد الرئيسية للتعامل مع شركات الصرافة في الجمهورية اليمنية(وثيقة) 2020/09/20 الساعة 09:22 مساءً (الخليج 365)

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