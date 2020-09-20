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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تحرير واستعادة مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية شرق الجوف

========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: بحثت عن الحب في فيسبوك .. فكانت نهايتها مأساوية السلطات السعودية تعلن رسميا عن عقوبة مخيفة ( السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين والترحيل لمن يرتكب هذه المخالفة ) فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية الجيش المصري يباغت الاتراك بعملية عسكرية رهيبة لم يتوقعها احد الكشف عن أخطر طريقة "تحايلية" لجأ اليها "السباعي وعصابته" "لاختراق" هواتف "الفتيات" واستخراج الصور ومقاطع الفيديو.. تفاصيل Advertisements تحذير من تناول الكثير من الشوكولا.. قد يحفز خطر سرطان قاتل! مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي تقديراً لمواقفه النبيلة تجاهها... سعودية تفاجئ زوجها بعروس جديدة وهكذا كانت ردت فعله مشروب طبيعي يحميك من أمراض القلب والسكري ويطيل متوسط العمر! تعرف على ثلاثة أدوية شائعة تمنع الإصابة بسرطان الرئة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بتغيير هام في هيئات ''المهندسين والمقيمين المعتمدين والمقاولين'' لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة‎.. تجنب هذه الأطعمةtyle="text-align: justify;">أعلنت قوات الجيش،اليوم الأحد، عن استعادة مواقع جديدة صوب مركز محافظة الجوف وأخرى بالقرب من خط دولي ذي أهمية استراتيجية شرق المحافظة.



وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي تمكنوا اليوم من تحرير واستعادة مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف.



وأضاف أن قوات الجيش وقبائل عبيدة ودهم استعادت مواقع عسكرية أخرى بالقرب من الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب.



وأوضح أن مليشيا الحوثي تكبدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها بنيران الجيش والقبائل وبغارات طيران التحالف العربي.

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