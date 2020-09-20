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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكشف عن أخطر طريقة "تحايلية" لجأ اليها "السباعي وعصابته" "لاختراق" هواتف "الفتيات" واستخراج الصور ومقاطع الفيديو.. تفاصيل

أكد تسجيل صوتي مسرب عن نتائج خطيرة توصل اليها خلال التحقيقات مع المتهمين الخمسة بقتل الشهيد "عبدالله الأغبري" .

وكشف التسجيل -الذي اطلع عليه "اليمني اليوم"- عن الطريقة التي لجأ اليها المتهمين لممارسة الابتزاز على الكثير من الفتيات بعد استخراج صور ومقاطع فيديو خاصة من هواتفهن النقالة والمتمثلة في "القرصنة الالكترونية " من خلال ارسال رابط على رقم الفتاة المستهدفة مرفق بطلب الضغط عليه للمشاركة في مسابقة وربح جوائز قيمة وهي الصيغة الغالبة في معظم الحالات المستهدفة وبدرجة اقل ارسال الرابط مع بوستر لفنان او فنانه من المشاهر مع طلب الضغط عليه للاستماع لاحدث انتاجاته وبمجرد ان تضغط الفتاة الرابط يكون بمثابه الموافقة على استخراج وسحب كافة الصور وملفات الفيديو الخاصة بها والمحفوضة في الهاتف.

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الكشف عن أخطر طريقة "تحايلية" لجأ اليها "السباعي وعصابته" "لاختراق" هواتف "الفتيات" واستخراج الصور ومقاطع الفيديو.. تفاصيل

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وبحسب التسجيل الصوتي فأن المرحلة الثانية بعد سحب الصور ومقاطع الفيديو من الفتاة المستهدفة تتمثل في انتحال شخصية الفتاة بارسال ذات الرابط الى مجموعات الواتساب الخاصة بهذه الفتاة والتي تضم صديقاتها واللاتي لاتتردد العديد منهن في الضغط عليه كونه مرسل من صديقه موثوق فيها .



اشار التقرير الى ان المرحلة الثالثة وهي الأخطر تتمثل في ارسال الصور التي استخراجة وسحبها من هاتف الفتاة المستهدفة الى الاخيرة وبدء محادثة معها لممارسة الابتزاز عبر تهديدها كما اتضح في العديد من الحالات بان تبادر بارسال صور عارية أو سيتم نشر الصور وارسالها الى والدها أو زوجها ان كانت متزوجة وهو ما ترضح معه بعض الفتيات ويقابل من البعض الآخر بالرفض .