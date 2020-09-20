بحث التعاون التعليمي بين اليمن وسلطنة عمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث سفير اليمن في مسقط الدكتور خالد بن شطيف اليوم مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان الدكتورة رحمة المحروقية، التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

Advertisements ونوه السفير بعمق العلاقات بين البلدين وجودة مخرجات الجامعات العمانية ..داعيا إلى تقوية العلاقات بين الجامعات اليمنية والعمانية. بدورها اكدت الوزيرة العمانية على تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في قطاع التعليم العالي والبرامج الأكاديمية.

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