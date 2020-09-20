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القوات الحكومية تتقدم في جبهة رحبة جنوبي مأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

القوات الحكومية تتقدم في جبهة رحبة جنوبي مأرب

الخليج 365 ـ مأرب

تقدمت القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، في جبهة رحبة بمحافظة مأرب.

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وذكرت مصادر محلية، أن القوات الحكومية مسنودة بقبيلةمراد سيطرت علىالجويف وفرع رحوم والنيوس والقري وحيودالذنبه في جبهةرحبة بحدود جبلمراد.

 

وكانت القوات الحكومية نفذت ثلاثة كمائن ضد مليشيا الحوثي في نجد المجمعة، نتج عنها سقوط قتلى من عناصر مليشياتالحوثي وإحراق طقم كانوا يستقلونه.

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