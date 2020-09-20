شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تتقدم في جبهة رحبة جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

تقدمت القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، في جبهة رحبة بمحافظة مأرب.

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وذكرت مصادر محلية، أن القوات الحكومية مسنودة بقبيلة‎مراد سيطرت على‎الجويف و‎فرع رحوم و‎النيوس و‎القري وحيود‎الذنبه في جبهة‎رحبة بحدود جبل‎مراد.

وكانت القوات الحكومية نفذت ثلاثة كمائن ضد مليشيا الحوثي في نجد المجمعة، نتج عنها سقوط قتلى من عناصر مليشيات‎الحوثي وإحراق طقم كانوا يستقلونه.