مقتل مدنيين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة حوثية في القريشية بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قُتل شابان وأصيب ثالث بجروح، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية القريشيةالتابعة لقيفة برداع، محافظة البيضاء، (وسط اليمن). Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في الطريق بالقرب من موقع عسكري تابع لها انفجرت الجمعة 18 سبتمبر 2020م عقب قيام ثلاثة شبان من أبناء قبيلة "آل الجوف" بأخذها ونقلها على متن دراجتهم النارية التي يستقلونها إلى مسقط رأسهم بقرية "الشقبة" بمديرية القريشية. وأضافت المصادر إن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى استشهاد الشاب حمزة أحمد الجوفي (23 عاماً)، والشاب سناح قايد الجوفي (18 عاماً)، فيما أصيب الشاب عبدالرب الجوفي (18 عاماً)، بجروح بليغة. وأشارت المصادر إلى أن الشبان الثلاثة كانوا عازمين على تفكيك العبوة الناسفة وتفجيرها في أحد الشعاب والأودية القريبة من قريتهم

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