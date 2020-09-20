شكرا لقرائتكم خبر عن كشف هوية سيدة حاولت تسميم ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرفت السلطات الأمريكية على هوية من يقف خلف محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع؛ حيث عثرت سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض يوم السبت، على حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى ترامب.

Advertisements

وتعد الحزمة عبارة عن ظرف بريدي يعتقد أنه جرى إرساله من كندا، حيث قال مصدر أن: "المسؤولون تعرفوا على هوية المرأة صاحبة الحزمة"، مضيفًا: "تم اعتراض الظرف في مركز بريد حكومي، قبل وصوله إلى البيت الأبيض".

وأوضح مسؤول أمني أنه لم يتم إلى حدود الساعة العثور على أي صلة بين الرسالة وأي منظمة إرهابية دولية، فيما مادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.