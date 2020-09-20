شكرا لبحثكم عن خبر سلالي حوثي يطالب قيادته بإلزام مزارعي ريمة بتسليم عائد حصادهم نصيب لمساكين من بني هاشم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا القيادي الحوثي سلطان جحاف قيادة سلطة محافظة ريمة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بالنزول الميداني إلى القرى والارياف في ريمة الإلزام المزارعين بتسليم مايسمى بالمجهود الحربي والزكاة ونصيب جماعته السلالية الخمس

ووجه المدعو جحاف في تغريدة على حسابه بتويتر دعوته إلى جماعته بريمة إلى جمع الإتاوات والأموال من المنتجات والمحاصيل الزراعية للمزارعين والمواطنين وتوريدها إلى خزينة الحوثي لدعم مقاتليهم في الجبهات، في تعدي صارخاً وانتهاكا لحقوق المزارعين والمواطنين الذين يكبدون شظف العيش ، لتأمين مصدر دخل لهم وأسرهم.

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وتأتي دعوة القيادي الحوثي جحاف متزامنة مع موسم الحصاد للمحاصيل والمنتجات الزراعية مما جعل قيادة المليشيات وعلى لسان جحاف التحرك وتوجيه مشرفيهم الذين يسيطرون على محافظة ريمة للنزول إلى القرى والعزل لجمع الأموال ونهب السكان محاصيلهم التي يستخدمونها لتمويل حربهم ضد اليمنيين

وتخضع محافظة ريمة شمال اليمن لسيطرة الحوثي وهي محافظة ريفية تعاني من الإهمال والتهميش وتفتقر إلى أدنى المشاريع الخدمية وطرق المواصلات.

وتقوم مليشيات الحوثي بشكل متواصل بفرض مبالغ مالية لدعم جبهات القتال بدعوى "محاربة العدوان" وتمارس الانتهاكات ونهب حقوق وأموال المواطنين مع صمت للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.