شكرا لبحثكم عن خبر بـ 20 طعنة في جسدها.. شاب يقتل والدته في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب عشريني على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن الشاب و. م .أ اقدم على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في منطقة قاع القيضي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن والدة المتهم آ .أ. ا والبالغة من العمر 50 عاماً فارقت الحياة بعد محاولة أسعافها .