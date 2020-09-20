شكرا لبحثكم عن خبر بـ 20 طعنة في جسدها.. شاب يقتل والدته في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب عشريني على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن الشاب و. م .أ اقدم على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في منطقة قاع القيضي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء .
وأضافت المصادر أن والدة المتهم آ .أ. ا والبالغة من العمر 50 عاماً فارقت الحياة بعد محاولة أسعافها .
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