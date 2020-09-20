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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثي لجازان السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت الخارجية المصرية، الأحد، بـ"أشد العبارات" استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد أكدت القاهرة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السعودية، ودعم المملكة في أي إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، مقذوفا تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان السعودية.
وأسفر المقذوف الحوثي عن تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى، وفقاً لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان.
ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.
وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.
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