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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يقر رسوماً باهظة تصل لـ100 ألف ريال في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
بدأت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في خصخصة المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها، وتحويلها إلى مدارس خاصة.
وقال مصدر في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، إن مليشيا الحوثي، حولت مدرسة بلقيس الثانوية للبنات، في صنعاء، إلى مدرسة للذكور وفرضت رسوماً دراسية كبيرة.
ووفقاً للمصدر أقرت المليشيا الحوثية، رسوم تسجيل متفاوتة للمراحل الدراسية في المدرسة بحيث يدفع طلاب المرحلة الأساسية مبلغ 65000 ريال، وطلاب المرحلة الإعدادية 85000 ريال، وللمرحلة الثانوية 95000 ريال.
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