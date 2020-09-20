البحسني يحضر الورشة التدريبية لبناء قدرات الصحفيين في التغيير المناخي والطاقة المتجددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، جانباً من فعاليات الورشة التدريبية لبناء قدرات الصحفيين في التغيير المناخي والطاقة المتجددة، بمدينة المكلا، التي تقيمها مؤسسة حلول لمجتمعات مستدامة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.



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وأكد المحافظ البحسني على أهمية إقامة هذه الدورة التي تعزز قدرات الصحفيين في التعريف بالتغيرات المناخية، والتي تأتي بالتزامن مع المتغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية بما فيها الأعاصير والمنخفضات الجوية، حاثاً الصحفيين المشاركين في الدورة الى تعريف المجتمع بالمعلومات والمعارف التي تلقوها والمساهمة في التحذير من آثار هذه المتغيرات.

بدوره أشار الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد الحداد إلى أن حضرموت تمثّل 36٪ من المساحة الإجمالية لليمن، وأن موقعها الجغرافي المتميز جعلها تحتل أهمية كبيرة وتتأثر كغيرها من المحافظات المطلة على البحر بالمتغيرات المناخية، موضحاً أن العالم يتجه إلى الطاقة الخضراء والاستفادة من مياه البحر والخلجان لاقامة مشاريع في الطاقة لا تضر بالبيئة "الطاقة الحديثة المتجددة".

من جانبه أوضح مدير مؤسسة حلول لمجتمعات مستدامة المهندس عمر بادخن أن الدورة التي تستهدف عدد من الصحفيين في حضرموت والمهرة وتستمر ثلاثة أيام، ستبحث الجوانب العلمية في كتابة التقارير البيئية والعلمية بشكل احترافي ‏ومهني، بهدف تعزيز قدرات الصحفيين في طرق كتابة التقارير الخاصة بالمتغيرات المناخية، مستعرضاً التغيرات المناخية التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة وكان آخرها أربعة أعاصير تكونت نتيجة للتغيرات المناخية.