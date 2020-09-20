شكرا لبحثكم عن خبر قرار حكومي مرتقب بشأن استمرار منع تداول الطبعة النقدية الجديدة من قبل مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن اعتزام الحكومة اليمنية المعترف بها، الرد على قرار مليشيا الحوثي بشأن استمرارها بمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني، تعتزم إصدار قرار بالغاء وسحب العملة القديمة، وفرض استخدام العملة الجديدة، في حال لم تتراجع سلطات المليشيا عن قرارها الذي احرم الآلاف من موظفي الدولة من مرتباتهم منذ أكتوبر العام الماضي، وكبد المواطنيين فوارق بعمولات التحويل بين المحافظات تصل إلى أكثر من 35 بالمئة من المبالغ المحولة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار المرتقب يأتي ‏في ظل استنرار المليشيا ونهبها لأكثر من 35٪ من أموال اليمنيين بمسمى رسوم تحويلات، تذهب لجيوب نافذيها.

وكانت المليشيا، أصدرت أواخر العام الماضي، قرار قضى بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية ومصادرتها.

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