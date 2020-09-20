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حزام لحج بصدر بيان بشان ماحدث لقواته في الحد

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، بياناً هاماً أوضحت فيه ماحدث من اعمال تقطع وإطلاق نيران على قوة أمنية من الكتيبة الثامنة حزام امني اثنا عودتها من جبهات القتال مع الحوثيين،وفي البيان أكدت قيادة قوات الحزام الأمني، انها لن تتهاون في ردع مثل هذه الأعمال وستتصدى لها بقوة، ولأهمية البيان ننشر لكم نصه.:-

 

 

بيان هام 

بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 

انه وفي تمام الساعة الرابعة فجراً من صباح يومنا هذا،الأحد الموافق 20سبتمبر2020م،تعرضت قوة أمنية من الكتيبة الثامنة حزام امني يقودها العقيد حسين الصلاحي إلى عملية تقطع من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في منطقة قريضة بمديرية الحد يافع،وذلك أثناء عودتها من جبهات القتال مع الحوثيين، محاولين نهب معداتها العسكرية.

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 أثناء محاولة القوة  محاورة المتقطعين وتفهم أسباب التقطع باشرت الجماعة المسلحة بإطلاق النار،مما اظطر قواتنا في الكتيبة الثامنة الرد عليهم والاشتباك المباشر معهم الأمر الذي خلف عدداً من الجرحئ في صفوف أفراد الكتيبة، واحباط عملية التقطع.

 

واننا إذ نؤكد للجميع ان مثل هذه الأعمال الإرهابية الخارجة عن القانون لن نتهاون معها وسنواجهها بكل قوة ولن نسمح لاياً كان زعزعة أمن واستقرار مواطنينا، وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على السكينة العامة، وسنتصدى لكل من تسول لهُ نفسه القيام بمثل هذه الأعمال التي لا تخدم إلا الأطراف المعادية للقوات المسلحة الجنوبية.

 

 

صادر عن 

قيادة قوات الحزام الأمني 

محافظة لحج

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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