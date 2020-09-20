شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن مقتل قياديان بارزان في الجماعة وعدد آخر من عناصرها (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، مقتل 14 من مسلحيها بينهم قياديان بارزان برتبة عميد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إنه تم تشييع (السبت) 14 من عناصرها بالعاصمة صنعاء.

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وأضافت: "بين من تم تشييعهم، قياديان بارزان برتبة عميد هما عادل العياني ويحيى قعيش".

وأفادت بأن "الجميع سقطوا أثناء مواجهة القوات الحكومية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول شكل المواجهات أو أماكن وقوعها.

يأتي ذلك بالتزامن احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف جبهات محافظتي مأرب والجوف، وتتكبد المليشيات في المواجهات خسائر فادحة في الأعتاد والأرواح.