شكرا لبحثكم عن خبر احتجاجات غاضبة في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - حضرموت Advertisements تتواصل الاحتجاجات في المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث تشهد المدينة مواجهات ساخنة بين شباب غاضبين من سوء الخدمات ورجال الأمن. وأفادت مصادر محلية أن قوات الامن تحاول فتح عدد من الطرقات الرئيسية في المدينة التي قام المحتجون بقطعها.

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