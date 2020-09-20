شكرا لبحثكم عن خبر ”اليمنية” تعلن استئناف الرحلات إلى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم السبت، عن إستئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت في بلاغ تلقاه " المشهد اليمني "، أنها ستستأنف رحلاتها الى الرياض بدء من الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

واشترطت إجراء فحص pcr قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، الى جانب الحصول على شهادة صحية من السلطات السعودية المختصة.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، اصدرت قرار بإيقاف كافة الرحلات الجوية من وإلى الدول التي أنتشر فيها فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي.

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