شكرا لبحثكم عن خبر إصابات مباشرة بصفوف مليشيا الحوثي بمحافظتي الحديدة والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، اليوم السبت، من تحقيق إصابات مباشرة بصفوف مليشيا الحوثي بمحافظتي الحديدة والجوف؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وذكر الإعلام العسكري أن القوات المشتركة، دمرت مصادر نيران للمليشيا، استهدفت مناطق سكنية بدينة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفادت المصادر، أن المليشيا استهدفت مناطق سكنية شرق وجنوب مدينة الحديدة، بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ورصدت المشتركة مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في جيوب المليشيا، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وتكللت بإخماد مصادر النيران.

وفي ذات السياق، سقط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية في استهداف من قبل قوات الجيش و القبائل في جبهة "الجدافر"، بمحافظة الجوف.

وأفادت المصادر، بأن الجيش و القبائل استهدفوا عربة تحمل عناصر حوثية في جبهة الجدافر شمالي معسكر اللبنات الاستراتيجي.

ونوهت بأن هذا الاستهداف أسفر عن إحراق عربة ومقتل جميع من كان على متنها من عناصر المليشيا.

وأشارت إلى أن قوات من الجيش فرضت حصاراً على مجموعة حوثية أخرى بذات الجبهة.

وتشهد جبهات المحافظتين مواجهات متقطعة بين الطرفين.

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