أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 14 قياديًا برتب عسكرية مختلفة https://www.elyamnelaraby.com/502027/ بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.. 2021 عام تحديد مصير اليمن https://www.elyamnelaraby.com/502032/ الهلال الإماراتي يقدم الرعاية الطبية لسكان حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502061/ المشتركة تحبط محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502068/ Advertisements مليشيا الحوثي تقصف حيس جنوب الحديدة بالمدفعية الثقيلة https://www.elyamnelaraby.com/502070/ المشتركة تُخمد مصادر نيران حوثية على مناطق سكنية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502071/ الحديدة.. الهلال الإماراتي يسير قافلة إنسانية إلى مخيم العيلي بالخوخة https://www.elyamnelaraby.com/502087/ مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء إب بنيران قوات الجيش https://www.elyamnelaraby.com/502090/ مقتل مواطن بقفر إب بطريقة مروعة وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/502091/

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