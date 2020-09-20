مقتل مواطن بقفر إب بطريقة مروعة وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن مواطن قتل بطريقة مروعة بمديرية القفر شمال محافظة إب. Advertisements وبحسب المصادر فإن علي عبده مرشد الزانط وشقيقه جهاد علي عبده مرشد الزانط ، اعتديا على مواطن يدعى "عبدالله عبده محرم المجنحي" بواسطة آلة حادة "عطيف" وطعنا بالخنجر اليماني "الجنبية" حتى فارق الحياة. وهزت الحادثة أبناء مديرية القفر نتيجة بشاعتها ووحشيتها. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم والقتل والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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