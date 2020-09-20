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أمريكا تعلن عودة العقوبات على إيران

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

 

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: " عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب ومعاداة السامية ".

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وأضاف: "هذا يشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة، هذه أخبار رائعة من أجل السلام في المنطقة".

 

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران، وأن واشنطن تتوقع من جميع الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود التي أعيد فرضها.

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