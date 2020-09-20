شكرا لبحثكم عن خبر بمسمى ”دلع”.. مليشيا الحوثي تبدأ خصخصة المدارس الحكومية بصنعاء وتلغي مجانية التعليم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في صنعاء، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي بدات بخصخصة المدارس الحكومية والغت مجانية التعليم، بمسمى "دلع" هو "التعليم المجتمعي".

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مكتب التربية بأمانة العاصمة بدأ الخطوات العملية بتحويل بعض المدارس الحكومية الى مدارس خاصة نموذجية في الفترة المسائية.

وأشارت المصادر إلى أن الاجراءات الفعلية وإعلام الطلاب الراغبين في الانتقال الى الفترة المسائية الخاصة، تسير على قدم وساق؛ اذ تم تحديد مبالغ الرسوم (95 الف ريال للثانوية، و85 الف للاعدادية و65 الف من أول الى سادس)، فيما حددت 60 الف ريال راتب شهري لكل معلم أو معلمة.

ونوهت المصادر بان نافذي المليشيا دشنوا حملة اعلامية لشرح مزايا هذا النوع من التعليم الذي اختاروا له اسم دلع هو التعليم المجتمعي ، في خطوة يريدون من خلالها الغاء مجانية التعليم وتحويل مدارس أبناء الشعب اليمني المستضعف الى مدارس خاصة مسائية لنهب المواطنين وسرقة ماتبقى لديهم من نقود ومقتنيات، خلافا لما نص عليه الدستور اليمني وقانون التربية والتعليم.

وتنص المادة الدستورية (54) على أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية،.....".

وتؤكد المادة (8 ) من القانون العام بشأن التربية والتعليم أن " التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة...".