شكرا لبحثكم عن خبر تراجع حاد ... اللجنة الوطنية تعلن عن مستجدات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم السبت عن تسجيل حالتي إصابة جديدة فقط.

وبحسب اللجنة فقد تم تسجيل الحالتين في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم تسجل اللجنة أي حالة وفاة أو شفاء لهذا اليوم.

وبهذا يصل إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن (2026) حالة منها (585) وفاة و(1221) تعافي.