شكرا لبحثكم عن خبر أسماء المدراء الجدد لمديريات محافظة عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس مساء السبت قرار إداريا جديدا، يقضي بإقالة جميع مديري مديريات محافظة عدن وتعيين بديلا لهم. وذكرت مصادر إعلامية أسماء الشخصيات التي تم تعيننها مدراء جدد لمديريات محافظة عدن. أسماء المدراء الجدد لمديريات محافظة عدن: كتبي عمر كتبي مديراً عاماً لمديرية التواهي.

عبدالرحيم عبدالكريم عمر الجاوي مديراً عاماً لمديرية المعلا.

عواص احمد محمد قاسم الزهري مديراً عاماً لمديرية خور مكسر.

إبراهيم احمد عوض سعيد منيعم مديراً عاماً لمديرية صيرة.

احمد علي الداؤودي مديراً عاماً لمديرية المنصورة.

احمد عقيل بارأس مديراً عاماً لمديرية دار سعد.

وسام معاوية سعيد سالم مديراً عاماً لمديرية الشيخ عثمان.

يونس محمد سليمان ناصر مديراً عاماً لمديرية البريقة.

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