شكرا لبحثكم عن خبر بالأرقام.. احصائية خسائر ميليشيا الحوثي خلال مواجهات جبل مراد بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كبدت قوات الجيش الوطني اليوم السبت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات اليوم في جبل مراد جنوبي محافظة مأرب.
وأكدت مصادر عسكرية وقوع عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي بالإضافة إلى عدد أخر من الأسرى بيد قوات الجيش الوطني.
وأضافت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دمرت خمسة أطقم ومصرع من كانوا على متنها بغارات جوية متفرقة.
وأشارت المصادر إلى تدمير مخزن أسلحة، ومدفع هاون 120ملم، وعربة bmb.
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