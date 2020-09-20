مليشيا الحوثي تتراجع جنوبي مارب على وقع الضربات الموجعة للجيش اليمني والقبائل

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي تراجعت جنوبي محافظة مارب على وقع الضربات الموجعة لابطال الجيش اليمني ورجال القبائل.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المليشيا تراجعت من منطقة رحوم التابعة لمديرية رحبة والمحادة لمديرية جبل مراد؛ إثر معارك عنيفة وبطولات خالدة سطرها أبطال الجيش و أبناء قبيلة مراد في معركة الذود عن الجبل الذي يعد سفينة النجاة لمركز المحافظة وبقية مديرياتها.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا فشلت في إختراق الجبل بعد أن تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وما كان لها أن تتراجع إلا بعد أن تكسرت خشومها وتساقطت مجاميعها في الشعاب وعرة التضاريس.

وتمكن الجيش وقبائل مراد في جبهتي رحوم والحدباء بمديرية رحبة، اليوم، من تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد خلال معارك استمرت أكثر من 15 ساعة سقط فيها أكثر من 17 عنصر من عناصر المليشيا وتم إحراق طقمين، فيما دمرت مقاتلات التحالف عربتي بي ام بي.

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