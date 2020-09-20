شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يعلن موعد تساوي الليل والنهار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكي يمني، السبت، عن الموعد الزمني لتساوي الليل والنهار.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، يتساوى طول فترة الليل والنهار زمنياً، وذلك مع بلوغ ميل الأرض نقطة الإعتدال المحوري عند الساعة (4:32) عصراً بتوقيت صنعاء.

وأشار إلى أنه سِتبدأ بعدها فترة تزايد الليل عن النهار بشكلٍ تدريجي.. إعتباراً من يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري.

وتعد ليالي فصلي الخريف والشتاء في اليمن أطول نسبيا من ساعات النهار.

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