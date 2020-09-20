شكرا لبحثكم عن خبر في 20 يوم فقط.. نتائج كارثية لهجوم الحوثيين على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب الهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب بنزوح نحو 5000 أسرة وققا لتقارير حكومية.

وأفادت "الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب" في بيان حديث، أن أربعة آلاف و847 أسرة، نزحت خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري، فيما لا يزال هذا الرقم مرشحاً للزيادة خلال الأيام القادمة مع استمرار القتال الضاري وتصاعد وتيرته بصورة لافتة.

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وكشفت وحدة إدارة مخيمات النازحين، إن موجة النزوح الجديدة جاءت نتيجة تفاقم الصراع بسبب الهجوم الحوثي على تخوم المحافظة من الجهتين الشمالية والجنوبية.

وأضافت إلى أن آلاف الأسر فضلت النزوح من منازلها ومراكز الإيواء في مناطق القتال في بعض المديريات مثل رحبة وماهلية، نحو مناطق أقل خطراً في إطار ذات المحافظة.

وتواصل مليشيا الحوثي، منذ أسابيع، هجماتها المسلحة والصاروخية على محافظة مأرب، المكتظة بالسكان والنازحين، بهدف السيطرة عليها.