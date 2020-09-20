الحديدة.. الهلال الإماراتي يسير قافلة إنسانية إلى مخيم العيلي بالخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إنسانية إلی مخيم العليلي، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة بالساحل الغربي، تشمل هذه القافلة 25 طنًا من المواد الغذاٸية ومواد إيواٸية مصحوبة بالعيادات المتنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها الطبية والأدوية المجانية۔



وفور وصول القافلة إلی المخيم الذي يسكنه 1200 أسرة نازحة من مناطق الحديدة كافة، وقد باشرت فِرَق الإغاثة بتوزيع المٶن الغذاٸية والإيواٸية الأسر القاطنة بالمخيم كافة.

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فيما قام الفريق الطبي للعيادات المتنقلة باستقبال ومعاينة الحالات المرضية الموجودة في المخيم؛ منها: حالات الحمّی والإسهلات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وخاصة الأطفال والنساء، وقدمت العيادات المتنقلة الادوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة، وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا و في تصريح لمسٶول الإدارة الإنسانية في الهلال، أكد فيه أن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر النازحة في مخيم العليلي الذي شمل 1200 أسرة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وكذلك عبر عدد من النازحين عن شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة، في الجوانب الإغاثية والإنسانية، وأن دولة الامارات هي السباقة دومًا بالبذل والعطاء والوقوف إلی جانب المساكين والفقراء في اليمن خصوصًا والعالم عمومًا۔

ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والنازحين والمتضررين من مياه السيول والأمطار عبر مراحل وخطط مدروسة وخطی إنسانية ثابتة، وتأمل الخير للجميع وعودة الحياة إلی نصابها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تُعدّ من الأولويات۔ ويذكر، أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة بتوزيع السلال الغذائية دوريًا في كل 21 يوم للنازحين في المخيمات منذ أربع سنوات