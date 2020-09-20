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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذتها عناصر الحوثي في مديرية التحيتا، بالتزامن مع إخماد مصادر نيران للمليشيات، استهدفت مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن وحدات اللواء السادس عمالقة المرابطة في التحيتا اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها شمال مركز المديرية. وأكد المصدر، أن المليشيات انسحبت إلى مخابئها بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها المتسللة في المواجهات التي خاضتها قوات اللواء السادس عمالقة.
وأشار المصدر، إلى أن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران حوثية استهدفت مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة، بالعيارات المختلفة، وتمكنت من إخمادها.
وتلقت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في الأيام الأخيرة، على أيدي القوات المشتركة في جبهات الساحل الغربي، جراء تصعيدها العسكري واختراق الهدنة الأممية بالخطوط الأمامية.
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