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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة لامرأة في محافظة عدن تبكي اليمنيين وتتسبب بردود أفعال غاضبة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة من محافظة عدن تجلس بين مخلفات القمامة.
وتظهر الصورة بحث المرأة عن بقايا طعام من بين مخلفات القمامة في صورة تعكس الحاجة الملحة للمرأة وانعدام أساسيات الحياة والعيش لدى أسرتها.
ولاقت هذه الصورة ردود أفعال غاضبة عما وصلت له أوضاع المواطن في عدن وغيرها في ظل صراعات السيطرة على ثغر اليمن الباسم.
وتقول المنظمات الدولية إن اليمن تعتبر أكبر مأساة إنسانية في العالم ، فيما حذرت تقارير أوربية من وفاة 30 مليون شخص حول العالم بسبب المجاعة منهم أربعة مليون يمني.
وتسبب انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية مع انقطاع المرتبات منذ سنوات.
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