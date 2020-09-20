شكرا لبحثكم عن خبر الاطراف اليمنية في جنيف تتبادل قوائم شبه نهائية بالمحتجزين المشمولين بالصفقة الاولى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل لليوم الثاني على التوالي في بلدية مونترو السويسرية، جلسات المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها، و مليشيا الحوثي، حول ملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة.

و نقلت وكالة "ديبريفر"، عن مصادرها انه من المقرر أن تستكمل اليوم عملية تسليم الكشوفات المطلوبة لمراجعة القوائم النهائية التي ستدخل ضمن صفقة الإفراج المتبادلة في غضون الأيام القادمة وفق ما أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات.

وأوضحت بأن طرفي المفاوضات منحا فرصة 24 ساعة فقط، لمراجعة الكشوفات النهائية وطرح الملاحظات قبيل الإنتقال مباشرة لمناقشة الخطة التنفيذية لأكبر صفقة تبادل بين الجانبين منذ إندلاع الحرب اليمنية عام 2014.

وتشمل الصفقة الميسرة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر (في حال لم تتعثر)، إطلاق نحو 900 أسيراً حوثياً، مقابل 520 من الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة المعترف بها، بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس.

وشهدت جلسات المفاوضات في يومها الأول (أمس الجمعة) نقاشات مكثفة بشأن ما تم إنجازه في المشاورات السابقة التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان العام الماضي.

كما جرى في مفاوضات أمس مراجعة الكشوفات الأولية للأسماء، لمعرفة من تبقى في الأسر ومن تم الإفراج عنهم مؤخراً ضمن وساطات محلية وقبلية منفصلة.