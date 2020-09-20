الاطراف اليمنية في جنيف تتبادل قوائم شبه نهائية بالمحتجزين المشمولين بالصفقة الاولى

شكرا لبحثكم عن خبر الاطراف اليمنية في جنيف تتبادل قوائم شبه نهائية بالمحتجزين المشمولين بالصفقة الاولى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل لليوم الثاني على التوالي في بلدية مونترو السويسرية، جلسات المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها، و مليشيا الحوثي، حول ملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة.
و نقلت وكالة "ديبريفر"، عن مصادرها انه من المقرر أن تستكمل اليوم عملية تسليم الكشوفات المطلوبة لمراجعة القوائم النهائية التي ستدخل ضمن صفقة الإفراج المتبادلة في غضون الأيام القادمة وفق ما أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات.
وأوضحت بأن طرفي المفاوضات منحا فرصة 24 ساعة فقط، لمراجعة الكشوفات النهائية وطرح الملاحظات قبيل الإنتقال مباشرة لمناقشة الخطة التنفيذية لأكبر صفقة تبادل بين الجانبين منذ إندلاع الحرب اليمنية عام 2014.
وتشمل الصفقة الميسرة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر (في حال لم تتعثر)، إطلاق نحو 900 أسيراً حوثياً، مقابل 520 من الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة المعترف بها، بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس.
وشهدت جلسات المفاوضات في يومها الأول (أمس الجمعة) نقاشات مكثفة بشأن ما تم إنجازه في المشاورات السابقة التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان العام الماضي.
كما جرى في مفاوضات أمس مراجعة الكشوفات الأولية للأسماء، لمعرفة من تبقى في الأسر ومن تم الإفراج عنهم مؤخراً ضمن وساطات محلية وقبلية منفصلة.
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