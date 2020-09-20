شكرا لبحثكم عن خبر من موقف قوة.. الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع طاريء بشان هجوم مليشيا الحوثي على مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تأتي دعوة الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طاريء لمناقشة هجوم مليشيا الحوثي على محافظة مارب، بعد يوم من دعوة مماثلة أطلقها مجلس التعاون الخليجي، في ظل خسائر بشرية ومادية كبيرة تتكبدها المليشيا المدعومة ايرانيا، على أيدي أبطال الجيش اليمني ورجال القبائل بكافة الجبهات المحيطة بالمحافظة.

وزارة حقوق الانسان، قالت في بيان أنها دعت مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات تصعيد الحوثيين بمحافظة مارب؛ في دعوة تأتي من موقف قوة، لما يمثله مثلث القوة (مارب وشبوة وسيئون)، من ثروات نفطية هائلة جعلت لعاب المليشيا يسيل نحوها.

و اعتبرت الوزارة، أن هجوم المليشيا الحوثية نحو مدينة مأرب، استهدافا للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، كما يعرض مليونين ونصف المليون يمني لمخاطر محدقة؛ في سياق أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ ناتجة عن انقلاب المليشيا على الاجماع الوطني أواخر العام 2014.

ويأتي ذلك البيان، بعد يوم من بيان لمجلس التعاون الخليجي، وجهه الى المجتمع الدولي، وداعيا له الى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف الهجمات الحوثية على مأرب والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير.

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