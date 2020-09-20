شكرا لبحثكم عن خبر يلبس ملابس شبابية ويجيد أكثر من لغة.. شاهد رجل مسن يرقص على أغاني أجنبية في الشارع بتعز ”فيديو” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المسنين وهو يرقص على أغاني أجنبية في أحد شوارع مدينة تعز.

وبحسب الفيديو فإن الرجل المسن والذي يطلق عليه اسم "شامبو" رقص على أغاني أجنبية بصورة احترافية ومتميزة في أحد شوارع مدينة تعز وسط اليمن.

ويظهر الفيديو ملابس الرجل المسن الشبابية التي نادرا ما تجد من يلبسها من الشباب أنفسهم الأمر الذي يجعل الرجل يظهر بصورة ملفتة للجميع.

وأظهر الفيديو احتشاد المارة أمام الرجل المسن وإعجابهم به حيث يبدو الأمر غير مألوف من رجل بهذا السن.

وأفاد سكان محليون بأن "شامبو" يجيد أكثر من لغة وله روح مرحة.