شكرا لبحثكم عن خبر بيان شديد اللهجة ورسالة لمجلس الأمن من الحكومة اليمنية بشأن هجوم الحوثيين على مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية اليمنية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتضة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم.

وقالت الوزارة في بيان لها "خلال سنوات الحرب احتضنت مأرب قرابة ٢ مليون نازح من مختلف محافظات الجمهورية ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة،واستقلبت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب،فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار".

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ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها مليشيا الحوثي على حياة اليمنيين في مأرب، واتخاذ الاجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل.

وأضافت في بيانها أن المبالغة في استخدام مصطلح "الإنسانية" من قبل المجتمع الدولي في الحديدة، واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الانساني والحقوقي.

وأكدت الوزارة أن استهداف محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض اثنين مليون ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة.