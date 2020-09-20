شكرا لبحثكم عن خبر كان يزأر مثل الأسد ثم ركب على ظهر حمار ذليلا.. شاهد ”كليب” الحوثيين قبل وبعد أن يقع أسيرا في يد الجيش الوطني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لأحد عناصر الميليشيا الحوثية قبل وبعد أن يقع أسيرا في يد أبطال الجيش الوطني.

وأظهر الفيديو العنصر الحوثي والذي يدعى "كليب" وهو يلقي قصيدة شعرية يحث فيها بقية عناصر الميليشيا على القتال.

وقال في قصيدته "باستعيد الحد ما نتردد .. يا لن أبوه من با سفلت حده"

وبحسب الفيديو فإن الحوثي "كليب" ظهر بعد أن وقع أسيرا في أيدي أبطال الجيش الوطني في جبل مراد بمحافظة مأرب.

وأظهر الفيديو الحوثي "كليب" وهو على ظهر حمار قام أبطال الجيش الوطني باسعافه عليه وهو يحاول أن يخبأ رسأه ويخفي وجهه.

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