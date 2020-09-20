شكرا لبحثكم عن خبر تحذير حكومي عاجل من تفشي مرض جديد بمحافظتين يمنيتين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، من خطورة تفشي مرض جديد بمحافظتين، بعد منع مليشيا الحوثي للقاحات.

وقال الدكتور عبدالرقيب الحيدري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة في الحكومة المعترف بها، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، أن "مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة". وأشار إلى أن الحوثيين منعوا لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عديدة، بعد 14 عاماً من الإعلان عن خلو اليمن منه.

و اعتبر بان معاودة ظهور المرض تحدياً جديداً لليمن، محملاً الحوثيين المسؤولية. ودعا الحيدري في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، عن موجات تفشي لمرض شلل الأطفال في اليمن.

ولفت الى أن "الحالات في اليمن تتجمع في محافظة صعدة، والتي تعاني من مستويات منخفضة للغاية من حيث التلقيح الروتيني"، ونوه بأن "برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصلها منذ أكثر من عامين".