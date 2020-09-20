شكرا لبحثكم عن خبر والد الطفل رعد الزنداني و شقيقته ”هنادي” ينهار بثاني جلسات المحاكمة بعد سماعه لاعترافات المجرمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قضائية ومحلية مطلعة، اليوم السبت، أن والد الطفل رعد الزنداني و شقيقته "هنادي" انهار وسقط بثاني جلسات المحاكمة بعد سماعه لاعترافات المجرمين.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن والد هنادي ورعد الزنداني انهار بمحكمة غرب إب وتم إسعافه الى المستشفى

بعد أن سمع أقوال وإعتراف المجرمين حول طريقة قتل ولديه رعد وهنادي.

وأشارت المصادر إلى أن والد القتيلين لم يتحمل أقوال المحرمين وطريقته في إرتكاب الجريمة البشعة فاغمي عليه وسقط أرضا.

وبدأت الاربعاء الماضي جلسة محاكمة المجرمين الأربعة والمتهمين في القضية، للتواصل اليوم ثاني جلسات المحاكمة.

وكان أمن المحافظة، تمكن أواخر أغسطس الماضي، من إلقاء القبض على المتهمين الاربعة، بعد مرور أقل من 24 ساعة من إرتكاب الجريمة، وتم إحالتهم للعدالة.

وتعد العفيفة هنادي البالغة من العمر (١٧)، متزوجة حديثا من مواطن يمني مغترب في الخارج، ولم يمضي على زواجهم سوى عام واحد فقط، وشقيقها رعد عبده عبدالله الزنداني في (١٢)، من عمره ، ضحايا لتلك العلاقة المشبوهة.

وتصاعدت في الاونة الاخيرة، الجرائم بكافة أنواعها من قتل واختطاف ونهب، بشكل مخيف في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

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