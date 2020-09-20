مقاتلات التحالف العربي تستهدف تعزيزات حوثية قادمة من رداع باتجاه الرحبة بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات.

وقالت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارة جوية على تعزيزات حوثية في محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن الغارات استهدفت تعزيزات حوثية كانت قادمة من مدينة رداع في البيضاء في طريقها إلى مناطق المواجهات في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب.

وأسفرت الغارات عن تدمير التعزيزات العسكرية ومقتل جميع من كانوا عليها من عناصر الميليشيا الحوثي المسلحين.

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