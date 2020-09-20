شكرا لبحثكم عن خبر رئيس حكومة الحوثيين يشيد بباحث عراقي زعم أن اليمن أرض ”إسرائيلية” و”صنعاء” عاصمتها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، بباحث عراقي زعم أن اليمن أرض إسرائيلية وصنعاء عاصمتها.

وتسببت اشادة بن حبتور بالدكتور فاضل الربيعي من خلال مقال نشره بصحيفة الثورة التي تديرها المليشيا، مطلع أغسطس الماضي؛ بجدل واسع وردود فعل ساخرة إزاء ما أدعى أن (اليمن أرض إسرائيل التوراتية التاريخية) وصنعاء هي (اورشاليم) عاصمة مملكة اسرائيل.

و وعد بن حبتور في مقاله بتخصيص ميزانية بعد انتهاء الحرب لتمويل أبحاث الربيعي، في الوقت الذي يعيش فيه 79 % من سكان اليمن تحت خط الفقر بسبب الانقلاب الحوثي الذي قاد الى الحرب والسياسات الفاشلة و المتعمدة لإفقار اليمن وتدمير مقدراته.

واعتبر أكاديميون أنه كان حري بالدكتور بن حبتور بذل الجهود لوقف التدمير والنهب الذي تتعرض له الآثار اليمنية، ودعم أقسام التاريخ في الجامعات اليمنية لإخراج تاريخ اليمن الحقيقي وتوثيقه، وليس المطالبة بترويج هراء الربيعي والصليبي وأمثالهم!

واشاروا الى أنه وبعيدا عن التاريخ الذي يشوهه الربيعي فمن الناحية السياسية هناك خطورة من ترويج ترهاته بأن أحداث التوارة وقصص اليهود دارت في اليمن.. خصوصا عندما يصدر مثل ذلك الترويج عن رجل بدرجة رئيس وزراء، ويكتب مقاله في صحيفة رسمية!!

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