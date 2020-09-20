عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.. 2021 عام تحديد مصير اليمن

الأحد 20 سبتمبر 2020

الخليج 365

حذر مسؤولون لدى الأمم المتحدة من أن دولاً عدة، ومنها اليمن وجنوب السودان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، معرضة لخطر المجاعة بسبب جائحة كوفيد - 19.



وأكد كلاً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي ناقوس الخطر أمام أعضاء مجلس الأمن في شأن تزايد انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في العديد من بلدان العالم.

وأشار"بيزلي" إلى أن اليمن يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأسوأ كارثة بشرية، مؤكداً أن كوفيد - 19 فاقم سنوات من الجوع الناجم عن الصراع، حيث يعاني 20 مليون يمني بالفعل من أزمة بسبب الحرب والاقتصاد المنهار، وانخفاض قيمة العملة وشل أسعار المواد الغذائية وتدمير البنية التحتية العامة.

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وقدر أن ثلاثة ملايين آخرين قد يواجهون الجوع الآن بسبب الفيروس، وأوضح أنه بسبب نقص التمويل، يتلقى 8.5 مليون مستفيد في اليمن المساعدة الآن كل شهرين فقط.

وحذر من أن البرنامج سيضطر إلى قطع حصص الإعاشة عن الـ4.5مليون المتبقية بحلول ديسمبر إذا لم يرتفع التمويل.

وقال إن خطر المجاعة يلوح في الأفق مرة أخرى، لذا علينا أن نصعد العمل وألا نتراجع، وبصراحة تامة سيكون عام 2021 عام نجاح أو فشل (عاماً حاسماً).

وجاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2417، الذي كان قد تبناه المجلس في مايو (أيار) 2018 وطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير سريع إلى المجلس عند ظهور "خطر مجاعة ناجم عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".