شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الخارجية تعلن إجراءات دخول الأجانب والمقيمين إلى اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وزارة الخارجية اليمنية عن إجراءات دخول الأجانب والمقيمين إلى بلادنا في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا. وفي حسابها بتويتر نشرت الخارجية اليمنية تغريدة رصدها المشهد اليمني ذكرت فيها شروط وإجراءات دخول الأجانب والمقيمين إلى اليمن. وقالت الخارجية إنه يجب على جميع المسافرين الأجانب حمل شهادة فحص طبي PCR تؤكد خلوهم من فيروس كورونا وأن يكون إصدارها قبل 96 ساعة كحد أقصى. Advertisements وأضافت الخارجية أنه يستثنى من شهادة الفحص الأطفال دون الثانية عشرة. ومن الإجراءات أيضا خضوع الواصلين لليمن للحجر المنزلي لمدة 7 أيام وتعبئة استمارة التعهد والإفصاح الصحي اللازمة وتسليمها عند الوصول.

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