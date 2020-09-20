شكرا لبحثكم عن خبر عشرات القتلى وسقوط مواقع جديدة وتدمير معدات.. تفاصيل آخر زحوف الميليشيا الحوثية على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميلشيا الحوثي الانتحار على أسوار مدينة مأرب بهجمات متكررة يوميا تودي بعناصرها للموت.

ووفقا لمصادر ميدانية سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

وكشفت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع المليشيا في جبهة نجد المجمعة جنوبي مأرب، أسفرت عن مصرع أكثر من خمسة عشر عنصراً من المليشيا وجرح آخرين وفقا لما نقلته قناة بلقيس.

من جانب آخر استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها.

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وفي هجوم حوثي آخر نجح الجيش في صنع كمين محكم ليلقى نحو ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بالقرب من منطقة العبدية.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع عدة للحوثيين، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تحصينات وآليات قتالية.

وبحسب المصدر فإن الغارات أدت إلى تدمير عربة مدرعة وأربع عربات عسكرية للمليشيا.

ومنذ أسابيع تدور معارك عنيفة بين الطرفين إثر محاولات مليشيا الحوثي التقدم في المنطقة باتجاه مدينة مأرب.

وكان ناطق القوات المسلحة، مدير عام دائرة المشاة بوزارة الدفاع، العميد الركن حيدر محفل قال "إن أبطال القوات المسلحة والقبائل، تمكنوا من تحرير مواقع عسكرية في ماهلية، جنوبي مأرب".

ويشن الحوثيون هجمات على مدينة مأرب من عدة اتجاهات في محاولات مستمرة لتحقيق أي تقدم باتجاه المدينة التي استعصت على الميليشيا.