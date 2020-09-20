شكرا لبحثكم عن خبر بـ40 مليون ريال.. الحوثيون يفرجون عن ثلاثة متورطين بإقامة علاقة غير مشروعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت مديرية الأمن على ثلاثة أشخاص متورطين بإقامة علاقة غير شرعية بفتيات على متن سيارة بمرفىء أحد السدود المائية في مديرية سنحان جنوب صنعاء .

وقالت مصادر أمنية لـ"المشهد اليمني" اليوم السبت أن رجال الأمن في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء أفرجوا عن ثلاث فتيات إحداهن قاصرة بفدية قدرها أربعون مليون ريال دفعها ثلاثة متورطون في إقامة علاقة غير شرعية عن متن سيارة نوع تويوتا لاند كروزر , بمرفىء سد بيت السياني جنوب العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن شرطة الأخلاق الحوثية والتي شكلتها المليشيا مؤخرا لتنظيم عملية السير ومراقبة الأماكن العامة والمتنزهات وخاصة السدود المائية والمرتفعات الجبلية القوا القبض على المتورطين في هذه الجريمة الأخلاقية بعد أن لاحظوا حركات مريبة داخل السيارة من قبل المتورطين والذين استغلوا خلوا المكان .

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وأكدت المصادر أن الحوثيين ألقوا القبض على الثلاثة المتورطين والذين ينتمون الى قرية (ش)وثلاث فتيات ينتمين إلى صنعاء وهن بكامل زينتهن وبجانبهم مشروبات كحولية ومجموعة كبيرة من ورق القات .

ووضحت المصادر أن السيارة تتبع أحد الفتيات والتي تمتهن العمل في تجارة الجنس وتستغل الشباب ذوي الدخل المرتفع لإقامة جلسات مشبوهة وتم تهريبهن من إدارة الأمن بفدية أربعين مليون ريال .

هذا وتم استغلال الفتيات والشباب وابتزازهم بمبلغ أربعين مليون ريال مقابل إطلاق سراحهم مقابل التكتم على القضية وفتح ملفات بالأسماء والصور لابتزاز المتورطين في الأيام القادمة .

وحذرت المصادر الأمنية المواطنين من السماح لبناتهم من الذهاب مع صاحباتهن وخاصة الغير أخلاقيات بدون صحبة محارم حتى لا يتم استدراجهن لأفراد العصابات وتصويرهن ثم ابتزازهن لتحقيق مكاسب مالية لهذه العصابات التي لا تمتلك أي وازع ديني أو أخلاقي .