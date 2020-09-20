شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تقضي على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة الرحبة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مقاتلات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى مديرية الرحبة في محافظة البيضاء صباح السبت.

وأكدت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" أن تعزيزات لميليشيا الحوثي كانت قادمة من رداع في محافظة البيضاء، في طريقها إلى مديرية الرحبة، وتم استهدافها من قبل مقاتلات التحالف وكبدتها خسائر فادحة.

وفي وقت سابق تمكن طيران التحالف من استهداف مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية الرحبة جنوب مأرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف من جهة، ومليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة آخرى، وسط خسائر فادحة تتكبدها المليشيات.