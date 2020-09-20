شكرا لبحثكم عن خبر حملات نسوية حوثية لجمع الأموال للجبهات في صنعاء ”تفاصيل” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجأ مواطنون في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحملة نسوية تمر للبيوت لجمع التبرعات لجبهات الحوثي.

وقال أهالي من صنعاء لـ"المشهد اليمني" إنه إحدى زينبيات الحوثي قرعت عليهم الباب في ساعات الصباح الباكر تطل منهم دفع مبالغ للمجهود الحربي تحت مبرر "الواحد يعمل لأخرته".

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وأشاروا إلى أن المدعوه كانت تحمل أوراق معتمدة من جهات رسمية تسمح لها المرور على بيوت العاصمة لجمع الدعم لجبهات الحوثي.

يذكر أن الحوثي يخوض معارك إنتحارية على أسوار محافظة مأرب هلك على إثرها المئات من الشباب، ولا تزال مستمرة في إصرارها على دخول المحافظة.

ويرجح مراقبون أن الدوافع الحقيقية للميليشيا هي الأزمة الإقتصادية التي يمرون بها خاصة مع توقف الدعم الذي إعتادوا الحصول عليه من إيران.