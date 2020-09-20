شكرا لبحثكم عن خبر اليمن توجه رسالة هامة لإيران خلال إجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا السفير هيثم شجاع الدين مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للكفّ عن دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة لاستهداف اليمنيين ودول الجوار.

وقال المسؤول اليمني خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، إنّ "استمرار إيران بدعم ميليشيا الحوثي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وعبر شجاع الدين ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية،عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015م ، داعياً إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدّة التوتّر، والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.