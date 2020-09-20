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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختطفوه وعذبوه حتى الموت.. مقتل مواطن يمني في سجون الحوثي
الأحد 20 سبتمبر 2020
الخليج 365
كشف ناشطون وحقوقيون يمنيون، الخميس، عن مقتل مواطن تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أشهر من اختطافه وإخفائه مع 7 من أفراد أسرته الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
وأوضحت المصادر أن أسرة صادق الغاوي تأكدت بصعوبة من جثته في مستشفى الشرطة بصنعاء نتيجة التعذيب المستمر والبشع الذي غير ملامحه، بينما لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات عن بقية أفراد أسرته الذين تم اختطافهم معه.
ودانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية الدولية، مقتل المواطن صادق الغاوي بعد نحو 5 أشهر من الاختطاف تعرض خلالها للتعذيب والتنكيل في سجون جماعة الحوثي المسلحة.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، الخميس، إن الحوثيين لا يزالون يختطفون شقيقه و6 من أبناء عمومته حتى هذه اللحظة.
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