شكرا لمتابعة خبر عن مصادر أمنية .. تكشف عن الابتزاز دخل ضباط الحوثيون في مديريات الأمن وأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية عن استغلال ضباط تابعين لجماعة الحوثي الابتزاز وخاصة للنساء في مديريات الأمن وأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي لتحقيق أرباح طائلة .

وقالت المصادر للمشهد اليمني أن ضباط تابعين لجماعة الحوثي في العديد من المراكز الأمنية يقومون بابتزاز المتهمين وخاصة النساء للكسب المادي ومقابل التستر عن التهم المنسوبة إليهم .

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وأضافت المصادر أن شرطة الأخلاق التي انشئها جماعة الحوثي مؤخرا تعد أكثر الأجهزة ابتزازا وكان آخرها القبض على العديد من الفتيات بتهمة الاختلاء في عير الحب ثم اخراجهن بعد تقديم اهاليهن مبالغ باهظة .

وأكدت المصادر أن ضباط البحث الجنائي يتعاملون مع متهمين وسرق وتجار مخدرات بائعات الهواء مقابل غض الطرف عنهم وهو ما تسبب في ظهور الجريمة المنظمة .

هذا وكان آخر صور الابتزاز إطلاق إدارة الأمن في محافظة صنعاء عن نساء متهمات بالاختلاء وغيرها من التهم مقابل التستر عنهن .