شكرا لمتابعة خبر عن شاب يمني .. يقتل والدته طعنآ جنوب العاصمة صنعاء بأكثر من 20 طعنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب عشريني على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني امس السبت أن الشاب و. م .أ اقدم على طعن والدته بأكثر من 20 طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها في منطقة قاع القيضي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء .

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وأضافت المصادر أن والدة المتهم آ .أ. ا والبالغة من العمر 50 عاماً فارقت الحياة بعد محاولة أسعافها .